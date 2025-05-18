Аятолла Хаменеи: "Если США хотят мира, они должны убраться с Ближнего Востока"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обрушился с нападками на президента США Дональда Трампа, завершающего визит на Ближний Восток. Он также призвал к уничтожению Израиля – "ракового образования на теле региона".

Па словам верховного лидера Ирана, заявления Трампа о том, что он стремится к миру, являются ложью. А слова американского лидера о том, что если Иран не ответит на новое американское предложение в ядерной сфере Хаменеи назвал "не заслуживающими ответа", добавив, что, если США хотят мира, им пора убраться из региона.

17 мая заявления Трампа прокомментировал и президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Чему мы должны верить? С одной стороны, он говорит о мире, а с другой – угрожает самыми передовыми средствами массовых убийств", – сказал он.