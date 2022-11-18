Месть за удар по колонне в Сирии: израильский танкер около берегом Омана был атакован БПЛА Shahed-136, выпущенным с базы КСИР

По данным западных и израильской разведок, беспилотник, атаковавший на этой неделе у берегов Омана танкер Pacific Zircon, принадлежащий компании израильского бизнесмена Идана Офера, был запущен с базы "Корпуса стражей исламской революции" в порту Чахбехар на юго-востоке Ирана. Обломки БПЛА изучены и идентифицированы, специалисты установили, что речь идет о барражирующем боеприпасе Shahed-136.

Эта информация публикуется британским телеканалом BBC, израильскими радиостанциями "Кан Бет" и "Галей ЦАХАЛ" и другими СМИ.

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Источник в израильских силовых структурах в эфире "Галей ЦАХАЛ" отметил, что в данном случае иранцы не использовали "прокси силы", а атаковали сами. А потому будут отвечать за свои действия.

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Генерал Майкл Эрик Курилла, глава Центрального командования вооруженных сил США (Centcom), также заявил, что за атакой на танкер стоит Иран.

Танкер с нефтью, принадлежащий компании, владельцем которой является израильский предприниматель Идан Офер, был атакован вечером 15 ноября у берегов Омана. Первоначально сообщалось, что судно было атаковано ударным дроном, но позже стало ясно, что атака была осуществлена БПЛА-камикадзе.

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Был атакован танкер Pacific Zircon, шедший под флагом Либерии. Его владелец – принадлежащая Оферу компания Eastern Pacific Shipping, зарегистрированная в Сингапуре. Руководство компании сообщило, что никто из членов экипажа не пострадал, танкеру нанесен незначительный ущерб, опасности утечки нефти нет.

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Удар был нанесен на фоне нарастания напряженности между Ираном и международным сообществом. Лидеры западных стран признают, что попытки возродить подписанное в 2015 году соглашение о судьбе иранских ядерных разработок потерпели крах.

Режим аятолл обвиняет США и Израиль в дестабилизации ситуации в Иране. По заявлениям высшего иранского руководства, эти два государства стоят за последними оппозиционными выступлениями.

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Следует также отметить, что, согласно иностранным СМИ, Израиль регулярно наносит удары по объектам иранской военной инфраструктуры, расположенным в Сирии, а также проводит диверсии на предприятиях ядерной промышленности Ирана.

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По оценке некоторых экспертов, удар по танкеру около побережья Омана был местью Ирана за недавний израильский удар по бензовозам и грузовикам с оружием на востоке Сирии.

9 ноября ударами с воздуха в районе Аль-Букамаля (восток Сирии, около границы с Ираком) были уничтожены грузовики с оружием и нефтью, прибывшие в Сирию из Ирана через территорию Ирака. Источники SOHR подтверждали гибель 14 человек в результате этого авиаудара. The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщал, что авиаудар был осуществлен Израилем. Американское центральное командование (Centcom) заявляло о непричастности армии США к этой атаке. Израиль никаких комментариев не давал.