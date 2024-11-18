Прекращение огня в Ливане? Предложение США, позиция Ирана, роль России

Посланник президента США Амос Хохштейн планирует на этой неделе посетить Бейрут и Иерусалим в надежде продвинуть переговоры о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой". Одновременно проявляет дипломатическую активность и Тегеран, чьи посланники активизировали контакты с Бейрутом и Дамаском. Иран дает понять, что не собирается уходить с ливанской и сирийской арены, но не против прекращения огня между "Хизбаллой" и Израилем, если договоренности устроят Бейрут. Однако проблема в том, что израильское и ливанское видение урегулирования по-прежнему расходятся – основные разногласия связаны с механизмом контроля за соблюдением будущих договоренностей.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Американское предложение

Во вторник посланник президента США Амос Хохштейн должен прилететь в Ливан, после чего его ждут в Израиле. Информация об этом появилась в СМИ обеих стран. Ожидается, что Хохштейн сможет продвинуть договоренность о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой". Предметом дискуссии станут американские предложения, переданные в четверг послом США в Бейруте Лизой Джонсон спикеру ливанского парламента Набиху Берри, который выступает посредником между международным сообществом и "Хизбаллой". План США в его нынешнем виде согласован с Израилем. Задача Хохштейна – получить комментарии ливанской стороны и передать их израильтянам.

Согласно публикациям в региональных СМИ, американский проект содержит 13 пунктов и опирается на резолюцию СБ ООН 1701, принятую в 2006 году с целью положить конец Второй ливанской войне. Теперь идет речь о возвращении к этой резолюции, в которую, возможно, будут внесены небольшие правки. Основная суть документа 2006 года – отвод сил "Хизбаллы" за реку Литани, т.е. примерно на 30 км от линии размежевания между Ливаном и Израилем. Там же говорилось, что в приграничном районе не должно быть никаких вооруженных формирований за исключением ливанской армии и миротворцев ООН. Повторялся там и традиционный со времен окончания гражданской войны в Ливане в 1990 году призыв к разоружению всех группировок в стране.

Сейчас ожидается, что стороны конфликта подтвердят свою приверженность резолюции 1701 и следом согласуют график вывода израильских сил с юга Ливана и размещения там ливанской армии. В пунктах плана, которые публикует ливанская газета L'Orient Le Jour, говорится, что только вооруженные силы Ливана (регулярная армия, а не "Хизбалла") имеют право проводить военные операции в стране и иметь оружие. Они также должны стать ответственными за демонтаж военной инфраструктуры "Хизбаллы". Предполагается, что армия должна получить внешнюю поддержку в таких вопросах, как контроль границ и предотвращение проникновения в страну нелегального оружия. Упоминается и о гарантиях со стороны Израиля о ненападении на Ливан по суше, с моря или с воздуха. План также подразумевает формирование комитета для наблюдения за выполнением резолюции 1701, а через 60 дней после истечения тестового периода прекращения огня – комиссии, которая рассмотрит спорные точки для окончательной демаркации сухопутной границы.

"Позитивная двусмысленность"

"Ливан положительно отреагировал на недавнее предложение о прекращении огня, и теперь ливанские власти ожидают прибытия американского посредника Амоса Хохштейна", – сообщил в воскресенье вечером сайт ливанского телеканала LBC. Ожидается, что визит Хохштейна обеспечит окончательный обзор и оценку соглашения. Однако, судя по публикациям в других арабских и ливанских СМИ, в Бейруте быстрого прогресса в переговорах не ждут.

Источники саудовского телеканала "Аль-Хадас" указывают, что "Хизбалла" готова взять американское предложение за основу, но считает, что оно потребует длительного обсуждения. В свою очередь близкая к "Хизбалле" ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила в воскресенье, что в окружении Берри подтверждают: в последние часы появились серьезные подвижки в переговорах и атмосфера стала более позитивной, чем два дня назад. "Американцы сообщили нам, что Израиль хочет остановить войну, и переговорный процесс продвигается, несмотря на то, что есть моменты, которые еще не согласованы", – сообщил информированный источник "Аль-Ахбар".

Поэтому, согласно "Аль-Ахбар", пока в отношении американского предложения в политических кругах в Ливане выработана стратегия "позитивной двусмысленности". Это значит, что Бейрут открыт к обсуждению, но вместо ожидаемых ответов Хохштейну собираются задать вопросы, которые он в свою очередь должен переадресовать израильской стороне. Речь в основном о механизме контроля за реализацией резолюции 1701.

Первый вопрос – состав комитета по надзору. Согласно старой схеме, в него входят ливанцы, израильтяне и представители ООН. Израиль хочет подключить США, Францию, Великобританию и Германию. Ливан и "Хизбалла" согласны только на США и Францию.

Второй вопрос – функция и полномочия комитета. Их необходимо четко прописать. Бейрут против того, чтобы какие-либо внешние силы проводили рейды и обыски на ливанской территории на основании обвинений Израиля. Так еще в октябре обсуждался вариант возложить эту миссию на миротворцев ООН. Подчеркивается, что любые внешние силы должны оказывать поддержку ливанской армии, а не замещать ее. Бейрут также негативно относится к идее Лондона установить вдоль границы с Ливаном наблюдательные вышки с камерами, направленными на ливанскую территорию. Однако у Израиля, исходя из опыта после войны 2006 года, нет никаких оснований надеяться, что ливанская армия сможет удержать "Хизбаллу" на значительном расстоянии от границы и не позволит ей восстановить свой военный потенциал.

На этом фоне "Аль-Ахбар" пишет об осторожных оценках "заинтересованных кругов" (по всей видимости "Хизбаллы"), которые опасаются существования секретных договоренностей между США и Израилем касательно свободы действий израильской армии на ливанской территории, если будет сочтено, что "Хизбалла" нарушает соглашение. На прошлой неделе израильские СМИ утверждали, что США готовы предоставить Израилю такую свободу. Однако арабские СМИ со ссылкой на окружение Берри уверяют, что предложения о прекращении огня, переданные послом США спикеру ливанского парламента, не включали каких-либо пунктов о свободе действий Израиля. Отмечается, что это заведомо неприемлемо для Бейрута и нарушает суверенитет страны. То есть если бы этот пункт был в плане США, то ливанская сторона просто отказалась бы от разговора. Однако в Бейруте все равно подозревают сговор между США и Израилем. Тем более, что израильская сторона не раз утверждала, что без получения права на свободу действий прекращение огня бессмысленно. Все это не придает оптимизма миссии Хохштейна, но по крайней мере "Хизбалла" и другие ливанские силы готовы диалог начать.

Смена позиции Ирана?

В прекращении огня в Ливане заинтересован и Иран.

На следующий день после передачи ливанцам американских предложений в Бейрут прибыл старший советник руководителя Исламской республики Али Лариджани. Встретили его настороженно и холодно. Ливанские СМИ утверждают, что глава службы безопасности аэропорта Бейрута настоял на досмотре иранской делегации, хотя она обладает дипломатической неприкосновенностью. Официально это не подтверждено, впрочем и не опровергнуто. Далее было не лучше. Часть депутатов ливанского парламента решили проигнорировать встречу с Лариджани в посольстве Ирана. Был резок и и.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати, заявивший, что от Тегерана требуется поддержать позицию Бейрута в отношении резолюции 1701, а также поддерживать национальное единство, а не выступать на стороне какой-то одной из групп (речь о "Хизбалле").

Микати уже не в первый раз выражает недовольство Тегераном. Так в октябре он возмутился заявлению спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа, который, посещая Бейрут в октябре, заявил, что Иран готов вести переговоры с Францией о выполнении резолюции 1701. Микати назвал это "скандальным вмешательством в дела Ливана" и попыткой контроля над ливанским правительством. А на прошлой неделе, во время арабо-исламского саммита в Эр-Рияде, Микати призвал "положить конец иностранному вмешательству" в Ливане. Тегеран он не упомянул, но арабские СМИ восприняли это как выпад против Ирана.

В то же время "Аш-Шарк аль-Аусат" считает, что Лариджани посетил Бейрут, чтобы продемонстрировать подкорректированную позицию Тегерана по сравнению с той, что транслировалась главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и Галибафом во время их визитов в Бейрут в октябре. В отличие от них Лариджани избегал любых упоминаний о соединении ливанского фронта с Газой, что само по себе прогресс, а также пообещал, что Иран поддержит любое решение, принятое ливанским правительством и "силами сопротивления". "Мы не стремимся ничего саботировать", – сказал Лариджани. Таким образом, по мнению "Аш-Шарк аль-Аусат", Иран хотел опосредованно проинформировать США в своей готовности участвовать в международных усилиях по прекращению войны в Ливане. Интерес Тегерана понятен – уберечь "Хизбаллу" и отстоять ее интересы, тем самым сохранив свое влияние в Ливане и соседней Сирии. Тегеран также обещает принять участие в восстановлении районов, разрушенных в результате израильских ударов по Бейруту. Заявил Лариджани и о поддержке Ираном "Хизбаллы", так как многие среди "сил сопротивления" уже начали в этом сомневаться.

Сирийский узел и роль Москвы

Лариджани прилетел в Бейрут из Дамаска, где он встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. Следом за Лариджани Дамаск посетил министр обороны Ирана Азиз Насирзаде. В воскресенье иранская делегация встретилась с Башаром Асадом и обсудила "вопросы, связанные с обороной и безопасностью в регионе". Оба визита совпали с возросшей интенсивностью израильских ударов по Сирии, тогда как на дипломатических площадках активно обсуждался вопрос о пресечении нелегальных поставок оружия "Хизбалле" через сирийскую территорию.

В октябре в израильских СМИ несколько раз сообщалось о заинтересованности Иерусалима в посредничестве Москвы касательно прекращения огня в Ливане, в том числе в таком вопросе как пресечение незаконного трафика оружия через сирийскую территорию. Однако Россия какие-либо гарантии на этот счет давать не хочет и не может, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, у российской группировки в Сирии нет задачи по перекрытию границы и организации контрольно-пропускных пунктов. "Это все должно лежать на плечах непосредственно ливанских и сирийских властей. Как-либо вот повлиять на это дело, естественно, мы не можем", – подчеркнул он. В то же время Лаврентьев отметил, что Россия прилагает усилия для прекращения огня в Ливане. О чем речь, он не уточнил, но контакты Москвы с разными ливанскими политиками, а также иранцами и сирийцами – не секрет, и определенное влияние на тех или иных участников конфликта у России есть. Другое дело, что без возможности влиять ситуацию на земле – все бессмысленно. Вопрос – кто может влиять?