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Ближний Восток

СМИ: спецпосланник США Амос Хохштейн отложил поездку в Бейрут

США
Ливан
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 18 ноября 2024 г., 19:08 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 19:19
Спецпосланник США по ближневосточным вопросам Амос Хохштейн
AP Photo/Bilal Hussein

Спецпосланник США по ближневосточным вопросам Амос Хохштейн уведомил спикера ливанского парламента Набиха Берри о том, что он откладывает свой визит в Бейрут. Об этом написал в своем Х-блоге Барак Равид, корреспондент сайта Walla News и обозреватель издания Axios.

Ссылаясь на источник в Вашингтоне, Барак Равид сообщает, что Хохштейн потребовал дополнительных разъяснений относительно позиции Ливана по американскому проекту соглашения о прекращении огня с Израилем.

Элиас Бу Сааб, заместитель спикера парламента Ливана, в интервью телеканалу CNN подтвердил эту информацию и сказал, что эмиссар Хохштейн не поедет в Бейрут, если не будет шанса на заключение соглашения.

Ожидалось, что во вторник, 19 ноября, Амос Хохштейн приедет в Ливан для обсуждения соглашения, а на следующий день, 20 ноября, – в Иерусалим.

Ближний Восток
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