СМИ: спецпосланник США Амос Хохштейн отложил поездку в Бейрут

Спецпосланник США по ближневосточным вопросам Амос Хохштейн уведомил спикера ливанского парламента Набиха Берри о том, что он откладывает свой визит в Бейрут. Об этом написал в своем Х-блоге Барак Равид, корреспондент сайта Walla News и обозреватель издания Axios.

Ссылаясь на источник в Вашингтоне, Барак Равид сообщает, что Хохштейн потребовал дополнительных разъяснений относительно позиции Ливана по американскому проекту соглашения о прекращении огня с Израилем.

Элиас Бу Сааб, заместитель спикера парламента Ливана, в интервью телеканалу CNN подтвердил эту информацию и сказал, что эмиссар Хохштейн не поедет в Бейрут, если не будет шанса на заключение соглашения.

Ожидалось, что во вторник, 19 ноября, Амос Хохштейн приедет в Ливан для обсуждения соглашения, а на следующий день, 20 ноября, – в Иерусалим.