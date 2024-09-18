"Хизбалла" сообщила о потери шестерых боевиков в результате взрывов пейджеров
время публикации: 18 сентября 2024 г., 01:10 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 01:10
Террористическая организация "Хизбалла" сообщила о том, что за последние сутки потеряла восемь своих боевиков.
Шестеро членов террористической организации погибли в результате взрывов пейджеров, еще двое – при авиаударе, нанесенном ВВС ЦАХАЛа, по целям в Мадждаль-Селме.
По обновленным данным министерства здравоохранения, жертвами подрыва пейджеров стали девять ливанцев, среди погибших – ребенок и молодая женщина.