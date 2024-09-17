Минздрав Ливана опровергает сообщения в СМИ о 4 тысячах раненых в результате взрывов

После того, как в ливанских и зарубежных СМИ появились сообщения о том, что в результате взрывов погибли 11 человек и около 4 тысяч были ранены, министерство здравоохранения опубликовало опровержение.

В заявлении минздрава говорится, что министр Фирас Абиад, на которого ссылаются издания, не озвучивал приведенные в публикациях данные, и они не соответствуют действительности. При этом минздрав не публикует уточненные данные по погибшим и раненым.

Отметим, что в ливанских онлайн-изданиях появилась информация, что состояние около 400 раненых тяжелое, около 500 человек получили травмы глаз или лишились зрения.

Согласно последним данным, которые Фирас Абиад объявил на пресс-конференции, в результате взрывов пейджеров погибли восемь человек и примерно 2750 были ранены.