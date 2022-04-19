Палестинские источники: предпринята попытка обстрела территории Израиля
Палестинские источники сообщают, что вечером 19 апреля была предпринята попытка запуска ракеты в сторону израильской территории из сектора Газы.
Боевики, пытавшиеся осуществить обстрел, находились в центральной части сектора.
Ракета взорвалась еще до запуска. Жители центральной части сектора Газы слышали взрыв.
О пострадавших или причиненном ущербе не сообщается.
Попытка обстрела израильской территории была предпринята, судя по времени сообщений, была предпринята вскоре после того, как завершилось совещание с участием всех палестинских группировок, на котором было принято решение о поднятии уровня боеготовности всех группировок.
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