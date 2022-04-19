В Газе проходит экстренное совещание всех террористических группировок

В офисе главы администрации ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуара проходит экстренное заседание с участием всех палестинских группировок. Об этом сообщает агентство "Шехаб".

Поводом для собрания стал ракетный обстрел израильской территории, осуществленный из сектора накануне вечером и последовавший за этим удар ВВС ЦАХАЛа по объектам ХАМАСа.

Аналогичное совещание проводилось в прошлую среду, 12 апреля, и оно было посвящено ситуации на Храмовой горе и "защите мечети Аль-Акса". После этого собрания было объявлено о "народной мобилизации для защиты мусульманских святынь".

18 апреля, в 20:22 в населенных пунктах округа Эшколь прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Жители приграничного района слышали несколько взрывов. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, она была сбита системой ПРО "Железный купол".

Это был первый ракетный обстрел Израиля из сектора Газы за последние семь месяцев.

Израиль возложил на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно ХАМАС с 2007 года контролирует сектор.

В ночь на вторник, 19 апреля, самолеты военно-воздушных сил ЦАХАЛа атаковали на территории сектора Газы несколько объектов террористической организации ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

В частности, был уничтожен цех по производству оружия, передает пресс-служба ЦАХАЛа.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передал, что израильские ВВС около 1:35 нанесли удары по целям к западу от Хан-Юниса, на юге сектора. В частности, не менее шести ракет было выпущено по объекту "Аль-Кадисия", говорится в сообщении.

Сообщалось также, что боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) выпустили ракеты "земля-воздух" по израильским самолетам. Судя по имеющейся информации, самолеты не пострадали.