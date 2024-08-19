Трудный выбор Ирана: мстить или не мстить Израилю

Посредники продолжают работу над соглашением о прекращении огня в секторе Газы, несмотря на заявление ХАМАСа, что его не устраивают предложения, сделанные по итогам состоявшихся на прошлой неделе переговоров в Дохе. Цена вопроса слишком высока – угроза большой региональной войны. Иран отложил месть Израилю за убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, чтобы дать шанс переговорам по Газе, но не отказался от своих планов. Как и у израильского руководства, так и у иранских властей нет хороших решений.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Посредники не опускают руки

"Мы наблюдаем разрушительный цикл насилия. Один просчет, и ситуация рискует перерасти в еще более глубокий и неразрешимый конфликт. Этот цикл, с его тенденцией к эскалации, затрудняет продвижение к политическому решению", – говорится в совместной статье министров иностранных дел Франции и Великобритании Стефана Сежурне и Дэвида Лэмми, опубликованной в еженедельной газете The Observer по итогам их визита в Израиль в конце прошлой недели. Главы МИД двух европейских стран не проводили совместных поездок с 2011 года, но угроза масштабной войны на Ближнем Востоке, в которую могут быть втянуты не только региональные игроки, но и другие страны, заставила их выступить единым фронтом.

Вслед за европейскими дипломатами в Израиль прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен, отсюда он собирается в Египет. Дальнейшие планы пока неизвестны. Это уже его девятая поездка в ближневосточный регион после трагических событий 7 октября 2023 года. И фактически это последний шанс для администрации Джо Байдена добиться прекращения войны в секторе Газы, а вместе с этим – затишья на ливано-израильской границе и снижения эскалации между Ираном и Израилем. Собственно, именно таково видение США и их европейских партнеров, представленное основным ближневосточным игрокам: соглашение о прекращении огня в секторе Газы как цена за отказ Ирана и "Хизбаллы" от мести Израилю за убийство главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи в Тегеране и ликвидацию военного лидера "Хизбаллы" Фуада Шукра в Бейруте.

Напомним, что переговоры о прекращении огня начались в прошлый четверг в Дохе и должны быть продолжены на этой неделе в Каире, после чего переговорщики планировали вновь вернуться в катарскую столицу. Во встречах участвует израильская переговорная команда вместе с представителями стран-посредников – США, Катара и Египта. ХАМАС отказался от присутствия, но большая часть политбюро движения все равно находятся в Дохе, да и контакты с Каиром – не проблема. В любом случае переговоры между делегациями ХАМАСа и Израиля не были бы прямыми. Поэтому с технической точки зрения отсутствие делегации ХАМАСа не критично. Но оно имеет символическое значение – ХАМАС повышает ставки и не готов обсуждать любые компромиссные решения, следствием которых может быть возобновление военных действий и продолжение присутствия израильских сил в секторе Газы. Фактически ХАМАС борется за свое выживание и сохранение контроля над сектором, перекладывая вину за срыв переговоров на Израиль, вернее на Биньямина Нетаниягу, играя на расколе в израильском обществе и недовольстве израильским премьером на Западе. В отличие от Израиля, терять руководству ХАМАСа уже нечего, особенно после того, как главой политбюро движения стал Яхья Синуар – вдохновитель и организатор террористической атаки 7 октября.

В воскресенье ХАМАС подтвердил, что его не устраивают предложения, переданные посредниками по итогам переговоров в Дохе. Было заявлено, что Нетаниягу тянет время и выдвигает новые условия сделки. Все это не придает оптимизма относительно перспектив достижения соглашения. Но посредники не собираются отказываться от работы со сторонами конфликта.

Трудный выбор Тегерана

На этом фоне критическое значение имеет позиция Ирана. Хотя далеко не очевидно, у кого решающий голос – у Тегерана или у ХАМАСа. Очень похоже, что ХАМАС готов втянуть Иран в войну против Израиля. Ему от этого точно хуже не будет. В отличие от Ирана.

Иранские власти стоят перед тяжелым выбором: большая война с непредсказуемыми последствиями с одной стороны и необходимость сохранить лицо, то есть не дать Израилю оставить за собой последнее слово. Тегерану также важно сохранить контроль на своими прокси-силами в регионе, что в последнее время явно не просто.

Еще до начала переговоров в Дохе в Тегеране дали понять, что готовы дать шанс сделке по прекращению огня в секторе Газы. Иранские власти прекрасно понимают, что большая война без вариантов придет на их территорию. Вашингтон увеличил свое военное присутствие в регионе и весьма недвусмысленно дает понять, кто будет нести ответственность за эскалацию. "США продолжают следить за планированием атак со стороны Ирана и его доверенных лиц и занимают выгодные позиции по всему региону для защиты Израиля и защиты персонала и объектов США", – заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин после телефонного разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галантом.

Сделка о прекращении огня в Газе – хороший предлог выйти из витка эскалации и сохранить лицо, представив все это заботой о благе палестинцев. Но опять же сделка должна устроить ХАМАС, чтобы и это движение и другие "силы сопротивления" могли уверенно заявить о своей победе над Израилем. Что это означает для Израиля, даже не стоит объяснять. Но речь об Иране.

Еще один вопрос – сколько Тегеран готов ждать. На прошлой неделе премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммад Аль Тани дважды говорил по телефону с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, призывая иранские власти воздержаться от эскалации пока идут переговоры по Газе. На данном этапе это работает. В конце прошлой недели газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что после звонков катарского премьера Иран и "Хизбалла" понизили уровень готовности своих ракетных подразделений. Правда тут же было подчеркнуто, что ситуация очень быстро меняется, как, соответственно, и ее оценки. То, что ХАМАС не доволен происходящим, открывает окно возможностей для Тегерана, иранцы могут в любой момент передумать.

Судя по публикациям как в иранских, так и региональных СМИ, в иранских политических кругах нет единства. Идут споры о том – отвечать или нет Израилю, как и когда. Два последних вопроса – более актуальны.

Еще на прошлой неделе кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на источники силах "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщила, что ХАМАС, "Хизбалла", хуситское движение "Ансар Аллах" и проиракские шиитские группировки требуют от Тегерана решительных действий и не желают ждать. В связи с этим у Ирана появились опасения, что его прокси начнут атаки без координации с ним, поставив Тегеран перед свершимся фактом. Собственно, именно это сделал ХАМАС 7 октября. Но сейчас ситуация еще опасней, и Иран будет нести прямую ответственность за действия своих прокси.

Одна из тем для дискуссий в регионе – позиция верховного лидера Ирана Али Хаменеи, от которого напрямую зависит, что будет делать Иран. В минувшую среду Хаменеи заявил, что любое нетактическое отступление – будь то военное, политическое или экономическое – навлекает "божественный гнев". Он также раскритиковал привычку преувеличивать возможности противника, чтобы внушить страх, и дал понять, что Иран не отступит. Все это звучит весьма однозначно, но на Ближнем Востоке следуют своей логике. Некоторые иранские и арабские СМИ сочли слова Хаменеи о недопустимости нетактического отступления, как готовность сделать именно это – временно отступить.

Оправдывая паузу в своих действиях, иранские власти всячески пытаются продемонстрировать, что таким образом они ведут "психологическую войну" против Израиля, и она якобы весьма успешна. В частности, об этом говорилось во время пятничных проповедей в Иране. При этом звучали обещания, что месть Израилю будет осуществлена. Звучал и тезис о том, что "цена унижения из-за отсутствия ответа превышает цену мести".

В то же время иранская реформистская пресса защищает "решение не отвечать", поскольку "оно повысит престиж Ирана в регионе и усилит изоляцию Израиля". Так реформаторская газета Etemad предположила, что Иран может проявить сдержанность и отказаться от возмездия, чтобы добиться уступок от Запада. В то же время эксперты предполагают, что постоянные призывы к мести со стороны консервативных СМИ и высших должностных лиц Ирана – главным из которых является Хаменеи – означают, что Тегеран вряд ли выберет молчание.