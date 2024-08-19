HRW: "Израильский удар по Ходейде – военное преступление"

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что удар, нанесенный израильскими ВВС по топливному терминалу порта в контролируемой йеменскими хуситами Ходейде - военное преступление. По данным хуситов, жертвами удара стали шесть человек, более 80 пострадали.

"Атака причинила непропорциональный ущерб гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Серьезные нарушения законов войны, совершаемые целенаправленно или безответственно, являются военными преступлениями", – говорится в заявлении.

HRW также отмечает, что продолжавшееся несколько дней горение топливных резервуаров нанесло ущерб окружающей среды.

Напомним: 20 июля ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по нефтехранилищу и электростанции, расположенном в Ходейде. "Эта атака является ответом на сотни нападений на Израиль, осуществленных хуситами в последние месяцы", – сообщила тогда пресс-служба израильской армии.