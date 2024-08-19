Названо имя израильтянина, ставшего жертвой покушения в Стамбуле

Из Турции поступает противоречивая информация о личности мужчины, который был застрелен в Стамбуле вечером 18 августа. По утверждениям турецких СМИ, погибший был палестинцем, согласно арабской редакции "Кан", жертвой покушения стал гражданин Израиля Анас Абд аль-Кадр, житель деревни Кафр-Ясиф в Галилее.

Покушение было совершено в стамбульском районе Кягытхане. Убийца, скрывавший лицо под маской, открыл огонь по сидевшим в машине, убив водителя и ранив еще двух человек, после чего скрылся, бросив на месте пистолет с глушителем. Не исключается, что у убийцы были сообщники.

Состояние мужчины, сидевшего рядом с водителем, оценивается как тяжелое. Сидевший сзади пострадал легко – он ранен в ногу. СМИ называют его телохранителем убитого.

На данном этапе еще неясно, что стало мотивом преступления. Местные следственные органы склоняются к тому, что речь идет о конфликте между криминальными элементами.