x
19 августа 2024
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 августа 2024
|
19 августа 2024
|
последняя новость: 11:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Миздрав Ливана: двое убитых в результате авиаудара ЦАХАЛа

время публикации: 19 августа 2024 г., 11:02 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 11:02
Миздрав Ливана: двое убитых в результате авиаудара ЦАХАЛа
AP Photo/Hassan Ammar

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о двух убитых в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛа по району Хула в южном Ливане.

Ранее СМИ сообщали, что убитые – боевики "Хизбаллы".

Напомним, утром 19 августа в районе поселка Яара в Западной Галилее взорвался БПЛА. В больницу "Галиль" в Нагарии были доставлены четверо пострадавших в результате этой атаки. Один пострадавший в тяжелом состоянии: он получил осколочное ранение головы. Раненый находится в операционной. Еще трое пострадали от отравления дымом. Их состояние оценивается как легкое.

После обстрела, совершенного "Хизбаллой", ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам террористов в южном Ливане.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2024

Госпитализированы четверо пострадавших в результате атаки на севере, один в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2024

Снова сирены воздушной тревоги в Западной Галилее
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 августа 2024

Воздушная атака на севере. Есть пострадавшие