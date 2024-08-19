Миздрав Ливана: двое убитых в результате авиаудара ЦАХАЛа

Министерство здравоохранения Ливана сообщает о двух убитых в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛа по району Хула в южном Ливане.

Ранее СМИ сообщали, что убитые – боевики "Хизбаллы".

Напомним, утром 19 августа в районе поселка Яара в Западной Галилее взорвался БПЛА. В больницу "Галиль" в Нагарии были доставлены четверо пострадавших в результате этой атаки. Один пострадавший в тяжелом состоянии: он получил осколочное ранение головы. Раненый находится в операционной. Еще трое пострадали от отравления дымом. Их состояние оценивается как легкое.

После обстрела, совершенного "Хизбаллой", ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам террористов в южном Ливане.