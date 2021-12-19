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NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 декабря 2021 г., 11:28

ПВО Саудовской Аравии сорвали удар по аэропорту в Абхе

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ПВО Саудовской Аравии сорвали удар по аэропорту в Абхе

Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотных летательных аппарата, выпущенных хуситами по Международному аэропорту Абхи на юге королевства. Об этом сообщило командование суннитской коалицией.

В заявлении говорится, что в общей сложности были выпущены три БПЛА. Поразил ли третий цель, не сообщается.

Пресс-служба коалиции отмечает, что беспилотники были запущены с территории международного аэропорта Саны, который шиитские боевики превратили в базу террористических атак.


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