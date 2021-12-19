ПВО Саудовской Аравии сорвали удар по аэропорту в Абхе

Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотных летательных аппарата, выпущенных хуситами по Международному аэропорту Абхи на юге королевства. Об этом сообщило командование суннитской коалицией.

В заявлении говорится, что в общей сложности были выпущены три БПЛА. Поразил ли третий цель, не сообщается.

Пресс-служба коалиции отмечает, что беспилотники были запущены с территории международного аэропорта Саны, который шиитские боевики превратили в базу террористических атак.