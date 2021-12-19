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NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 декабря 2021 г., 09:57

Иранский "наместник" экстренно покинул Йемен

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Иранский "наместник" экстренно покинул Йемен

Посол Ирана в Сане Хасан Ирлу, представляющий режим аятолл на подконтрольных хуситам территориях, спешно покинул Йемен. Проиранские боевики были вынуждены обратиться с просьбой предоставить для вывоза воздушный коридор к международно признанному правительству Йемена, контролирующему воздушное пространство.

Ирлу, высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции, был направлен в Йемен год назад. Его называли фактическим "наместником" контролируемых проиранскими повстанцами территорий. Примечательно, что в Сану его доставил иракский военно-транспортный самолет.

Что стало причиной возвращения Ирлу в Иран, неясно. По одной из версий, он заразился коронавирусной инфекцией и вернулся на родину для излечения. По второй, отзыв – отражение конфликта между йеменскими шиитами и их иранскими покровителями.


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