Иранский "наместник" экстренно покинул Йемен

Посол Ирана в Сане Хасан Ирлу, представляющий режим аятолл на подконтрольных хуситам территориях, спешно покинул Йемен. Проиранские боевики были вынуждены обратиться с просьбой предоставить для вывоза воздушный коридор к международно признанному правительству Йемена, контролирующему воздушное пространство.

Ирлу, высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции, был направлен в Йемен год назад. Его называли фактическим "наместником" контролируемых проиранскими повстанцами территорий. Примечательно, что в Сану его доставил иракский военно-транспортный самолет.

Что стало причиной возвращения Ирлу в Иран, неясно. По одной из версий, он заразился коронавирусной инфекцией и вернулся на родину для излечения. По второй, отзыв – отражение конфликта между йеменскими шиитами и их иранскими покровителями.