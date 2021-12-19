"Зеленая зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу, причинен ущерб
Рано утром в воскресенье, 19 декабря, "зеленая зона" Багдада – район иракской столицы, в котором расположены дипломатические миссии, в том числе посольство США – подверглась ракетному обстрелу, передает AFP.
Одна ракета была сбита системой ПРО. Вторая ракета разорвалась на площади, причинив ущерб зданиям и двум автомобилям.
На момент публикации этого сообщения нет данных о том, кто и откуда вел ракетный обстрел.
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