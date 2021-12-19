"Зеленая зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу, причинен ущерб

Рано утром в воскресенье, 19 декабря, "зеленая зона" Багдада – район иракской столицы, в котором расположены дипломатические миссии, в том числе посольство США – подверглась ракетному обстрелу, передает AFP.

Одна ракета была сбита системой ПРО. Вторая ракета разорвалась на площади, причинив ущерб зданиям и двум автомобилям.

На момент публикации этого сообщения нет данных о том, кто и откуда вел ракетный обстрел.