Иерусалим:
7 - 12°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
10 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 декабря 2021 г., 06:34

"Зеленая зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу, причинен ущерб

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Зеленая зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу, причинен ущерб

Рано утром в воскресенье, 19 декабря, "зеленая зона" Багдада – район иракской столицы, в котором расположены дипломатические миссии, в том числе посольство США – подверглась ракетному обстрелу, передает AFP.

Одна ракета была сбита системой ПРО. Вторая ракета разорвалась на площади, причинив ущерб зданиям и двум автомобилям.

На момент публикации этого сообщения нет данных о том, кто и откуда вел ракетный обстрел.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 09 декабря 2021
Западная коалиция прекращает военные действия против ИГ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 08 ноября 2021
Reuters: покушение на премьер-министра Ирака организовано проиранскими боевиками
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 07 ноября 2021
При покушении на премьер-министра Ирака использовались квадрокоптеры
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 07 ноября 2021
СМИ: резиденция премьер-министра Ирака подверглась атаке беспилотника

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06:34 "Зеленая зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу, причинен ущерб
22:17 ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали теракт в Самарии
14:12 Выпущенные хуситами ракеты нанесли ущерб зданиям в саудовской промзоне
13:41 Палестинская вышивка признана объектом культурного наследия UNESCO
11:49 Иран отвечает государствам Залива: "Перейдите от обвинений к сотрудничеству"
01:35 SANA: ВВС Израиля атаковали цели на юге Сирии
14:41 Иран разрешил МАГАТЭ заменить камеры на комбинате по производству центрифуг
13:14 В Газе будет возведена новая набережная
12:12 Погибшие в ходе празднеств в честь золота йеменских футболистов
11:26 ХАМАС проводит масштабные учения, отрабатывается и похищение солдат
Загрузка...