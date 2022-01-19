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NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 января 2022 г., 13:34

Министр ПА обвинил ХАМАС в затоплении Газы

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Министр ПА обвинил ХАМАС в затоплении Газы

Министр палестинской администрации по делам местных органов власти Маджди ас-Салах возложил на группировку ХАМАС ответственность за наводнения, которые происходят в секторе Газы после дождей.

"Самопровозглашенное правительство должно платить муниципалитетам, финансировать проекты. Вместо этого оно тратит деньги на другие цели, многие из которых расположены под землей", - сказал он, намекая на возводимые террористами туннели.

Связанные с ХАМАСом СМИ не замедлили напомнить, что ас-Салах повторяет обвинения, высказываемые "израильскими оккупантами". Раздались также заявления, что это Израиль регулярно направляет в Газу потоки дождевой воды, чтобы вызвать наводнение.


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