Иранский президент прибыл в Россию

Президент Исламской республики Иран Эбрагим Раиси прибыл с двухдневным визитом в Москву. Ему предстоят переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые затронут как двусторонние отношения, так и региональные проблемы.

"Иран и Россия – ведущие государства региона, сильные и влиятельные. Наш тесный диалог укрепит как экономическое, так и оборонное сотрудничество", - заявил Раиси перед вылетом.

"У нас с Россией много общих интересов, и наше взаимодействие обеспечит безопасность и будет содействовать борьбе с гегемонизмом", - сказал он, имея в виду влияние США. Раиси также выразил уверенность, что переговоры станут поворотной точкой отношений двух стран.