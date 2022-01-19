Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 января 2022 г., 12:39

Иранский президент прибыл в Россию

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Иранский президент прибыл в Россию

Президент Исламской республики Иран Эбрагим Раиси прибыл с двухдневным визитом в Москву. Ему предстоят переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, которые затронут как двусторонние отношения, так и региональные проблемы.

"Иран и Россия – ведущие государства региона, сильные и влиятельные. Наш тесный диалог укрепит как экономическое, так и оборонное сотрудничество", - заявил Раиси перед вылетом.

"У нас с Россией много общих интересов, и наше взаимодействие обеспечит безопасность и будет содействовать борьбе с гегемонизмом", - сказал он, имея в виду влияние США. Раиси также выразил уверенность, что переговоры станут поворотной точкой отношений двух стран.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 января 2022
Президент Ирана направляется в Москву на встречу с Путиным

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:34 Министр ПА обвинил ХАМАС в затоплении Газы
12:39 Иранский президент прибыл в Россию
10:55 В Газе отмечают 12-ю годовщину ликвидации "Мосадом" в Дубае Махмуда аль-Мабхуха
09:51 Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры
06:55 На ирако-турецком нефтепроводе произошел взрыв, причина устанавливается
20:33 Эрдоган сообщил о возможном визите президента Израиля в Турцию
15:18 Беннет об ударах по Абу Даби: "Израиль стоит плечом к плечу с ОАЭ"
13:12 Президент Ирана направляется в Москву на встречу с Путиным
11:27 Наследники престолов Саудовской Аравии и Абу Даби обсудили действия хуситов
10:51 В Иране арестована племянница аятоллы Хаменеи
Загрузка...