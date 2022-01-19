В Газе отмечают 12-ю годовщину ликвидации "Мосадом" в Дубае Махмуда аль-Мабхуха

19 января исполнилось 12 лет со дня ликвидации в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) координатора террористической организации ХАМАС Махмуда аль-Мабхуха.

Руководство ХАМАСа планирует ряд поминальных мероприятий в Газе.

Не исключено, что радикальные боевики предпримут попытки обстрелов израильской территории из сектора Газы.

Напомним, что 1 января 2022 года из сектора Газы были выпущены две ракеты, которые упали в море недалеко от Тель-Авива. Не исключено, что тот обстрел был приурочен к 13-й годовщине ликвидации одного из лидеров боевиков ХАМАСа – Низара Райана. Хотя ХАМАС настаивал на случайности запуска ракет, ссылаясь на плохие погодные условия. 1 января, как и 19 января, шли дожди.

Краткая биографическая справка

Махмуд Абд ар-Рауф аль-Мабхух родился 14 февраля 1960 года в лагере беженцев Джебалия, на севере сектора Газы. В конце 70-х годов он присоединился к ячейке "Братьев-мусульман" в Газе. В 80-е годы занимался нападениями на кафе, где практиковались азартные игры.

В первый раз был арестован израильскими военными в 1986-м году за незаконное хранение оружия. После освобождения познакомился с основателями "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) – новой палестинской организации, созданной по инициативе "Братьев-мусульман". Ему было поручено формирование вооруженных отрядов ХАМАС, преобразованных вскоре в "Бригады Изаддина аль-Касама". В 1989-м группировка аль-Мабхуха осуществила два похищения израильских военнослужащих, оба пленника были убиты. Большинство участников этих диверсий были задержаны или ликвидированы израильскими спецслужбами, но Махмуду аль-Мабхуху удалось скрыться.

В мае 1989 года Махмуд аль-Мабхух сумел покинуть территорию сектора Газы и перебраться в Сирию. Израильские военные предприняли попытку задержания террориста, в ходе которой его брат Фаик (также член ХАМАСа) был ранен и арестован – Фаик аль-Мабхух освободился из тюрьмы только два года назад.

В Дамаске Махмуд аль-Мабхух вел тайную работу по координации действий боевиков ХАМАСа в Газе с руководством Ирана. Он был ответственен за поставки иранских вооружений в Газу. Тайно выезжал за пределы Сирии.