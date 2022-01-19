Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын сообщил, что глава государства обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением провести в Турции переговоры.

"Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной", - цитирует Калына агентство РИА Новости.

Сам Эрдоган во время визита в Албанию заявил, что, по его оценке, Россия не станет вторгаться в Украину, добавив, что считает Украину мощным государством. По его мнению, нападение изменит ситуацию не только на международной арене, но и в самой России.

Он сообщил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по данному вопросу. В то же время Ибрагим Калын анонсировал скорый визит Эрдогана в Украину – он должен состояться в ближайшие недели.