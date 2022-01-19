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NEWSru.co.il :: Ближний Восток19 января 2022 г., 14:47

СМИ: израильская делегация прибыла в Хартум

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СМИ: израильская делегация прибыла в Хартум

Израильская высокопоставленная делегация прибыла в столицу Судана Хартум. Как сообщает "Кан Бет", делегация прибыла в Судан на частном самолете, который совершил "дипломатическую посадку" в Шарм аш-Шейхе, после чего получил разрешение на дальнейший полет в Судан.

Телеканал "Аль Арабия" сообщил, что речь идет о военной делегации, которая проведет переговоры с военным руководством Судана.

В апреле 2021 года правительство Судана объявило об отмене закона о бойкоте Израиля. Закон запрещал гражданам Судана иметь предпринимательские связи с Израилем, в том числе – через третьи страны, предусматривал значительные тюремные сроки за посещение Израиля.


23 октября 2020 года при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа Израиль и Судан объявили о нормализации отношений. В декабре 2020 года Судан выплатил США 335 миллионов долларов компенсации жертвам террора в обмен на исключение из стран, поддерживающих террор.

6 января правительство Судана подписало "Авраамовы соглашения". Новый шаг открывает израильским компаниям прямой доступ на суданский рынок. В первую очередь речь идет о сельскохозяйственных и водных технологиях.

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