Власти Сирии запретили ввоз российских, иранских и израильских товаров

Издание Turkiye Today сообщает, что Управление портов и пограничных переходов новой администрации Сирии запретило ввоз в страну товаров из России, Ирана и Израиля. Ранее был запрещен въезд в Сирию иранских и израильских граждан.

Публикация констатирует, что решение повысит напряженность в регионе, повлияв на международную торговлю. Особенно значимо оно для Турции, поддерживающей тесные связи с новым сирийским руководством.

Авиакомпания Turkish Airlines, возобновившая воздушное сообщение с Сирией, сообщила, что израильских и иранских граждан не будут пропускать на борт самолетов, направляющихся в Дамаск. Отметим, что для россиян такого запрета нет.