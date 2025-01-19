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Ближний Восток

Власти Сирии запретили ввоз российских, иранских и израильских товаров

Сирия
Россия
Иран
время публикации: 19 января 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 10:25
Власти Сирии запретили ввоз российских, иранских и израильских товаров
AP Photo/Hassan Ammar

Издание Turkiye Today сообщает, что Управление портов и пограничных переходов новой администрации Сирии запретило ввоз в страну товаров из России, Ирана и Израиля. Ранее был запрещен въезд в Сирию иранских и израильских граждан.

Публикация констатирует, что решение повысит напряженность в регионе, повлияв на международную торговлю. Особенно значимо оно для Турции, поддерживающей тесные связи с новым сирийским руководством.

Авиакомпания Turkish Airlines, возобновившая воздушное сообщение с Сирией, сообщила, что израильских и иранских граждан не будут пропускать на борт самолетов, направляющихся в Дамаск. Отметим, что для россиян такого запрета нет.

Ближний Восток
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