Саудовский "Спящий принц" умер после 20 лет пребывания в коме

Принц Аль-Валид бин Халед бин Талаль бин Абдулазиз Аль-Сауд, прозванный в СМИ "Спящим принцем", скончался в больнице в Эр-Рияде после двадцатилетнего пребывания в коме.

В 16-летнем возрасте он получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму в результате автокатастрофы. Отец принца Халед бин Талаль настаивал на продолжении пребывания сына на аппаратах жизнеобеспечения, надеясь, что однажды Аль-Валид проснется.

В субботу, 19 июля, королевский двор объявил о смерти "Спящего принца". Поминальная служба по нему будет проходить в течение трех дней, после чего состоятся похороны.