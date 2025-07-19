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Ближний Восток

Саудовский "Спящий принц" умер после 20 лет пребывания в коме

Саудовская Аравия
время публикации: 19 июля 2025 г., 21:35 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 21:46
Саудовский "Спящий принц" умер после 20 лет пребывания в коме
Социальные сети

Принц Аль-Валид бин Халед бин Талаль бин Абдулазиз Аль-Сауд, прозванный в СМИ "Спящим принцем", скончался в больнице в Эр-Рияде после двадцатилетнего пребывания в коме.

В 16-летнем возрасте он получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму в результате автокатастрофы. Отец принца Халед бин Талаль настаивал на продолжении пребывания сына на аппаратах жизнеобеспечения, надеясь, что однажды Аль-Валид проснется.

В субботу, 19 июля, королевский двор объявил о смерти "Спящего принца". Поминальная служба по нему будет проходить в течение трех дней, после чего состоятся похороны.

Ближний Восток
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