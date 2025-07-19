Пожар на Абаданском НПЗ в Иране, один погибший

В субботу, 19 июля, на Абаданском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на юго-западе Ирана, вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает ISNA со ссылкой на Абаданскую нефтеперерабатывающую компанию, возгорание возникло в установке №70, спустя несколько часов пожарным удалось локализовать и потушить огонь.

В результате пожара один человек погиб.

На данный момент нет никаких признаков диверсии или вмешательства человеческого фактора.