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Ближний Восток

Пожар на Абаданском НПЗ в Иране, один погибший

Иран
время публикации: 19 июля 2025 г., 18:01 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 18:29
Пожар на Абаданском НПЗ в Иране, один погибший
AP Photo/Vahid Salemi

В субботу, 19 июля, на Абаданском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на юго-западе Ирана, вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает ISNA со ссылкой на Абаданскую нефтеперерабатывающую компанию, возгорание возникло в установке №70, спустя несколько часов пожарным удалось локализовать и потушить огонь.

В результате пожара один человек погиб.

На данный момент нет никаких признаков диверсии или вмешательства человеческого фактора.

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