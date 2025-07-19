Пожар на Абаданском НПЗ в Иране, один погибший
время публикации: 19 июля 2025 г., 18:01 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 18:29
В субботу, 19 июля, на Абаданском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на юго-западе Ирана, вспыхнул сильный пожар.
Как сообщает ISNA со ссылкой на Абаданскую нефтеперерабатывающую компанию, возгорание возникло в установке №70, спустя несколько часов пожарным удалось локализовать и потушить огонь.
В результате пожара один человек погиб.
На данный момент нет никаких признаков диверсии или вмешательства человеческого фактора.
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