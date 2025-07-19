Спецпредставитель США по Сирии: Нетаниягу и аш-Шараа договорились о "прекращении огня"

В ночь на 19 июля спецпредставитель США по Сирии Томас Барак на своей странице в соцсети X объявил о "прорыве" – по его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Сирии Ахмад аш-Шараа при поддержке США договорились о "прекращении огня".

В своем заявлении Барак говорит о том, что это соглашение поддержали Турция, Иордания и другие страны региона.

"Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую, единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями", – заявил Томас Барак.

О каком "прекращении огня" между Израилем и Сирией говорит Барак, непонятно. Боевые действия между Израилем и Сирией не велись. Израильская армия наносила удары по целям на юге Сирии, чтобы не допустить присутствие бронетехники и вооруженных сил около границ Израиля и позиций израильских военных, и для того, чтобы поддержать сирийских друзов. Можно было бы говорить о прекращении огня между друзами и бедуинами в районе Ас-Суэйды, если бы столкновения там не продолжались.

Отметим, что, судя по публикации Reuters, неоднозначные заявления Томаса Барака были одной из причин эскалации конфликта: в Дамаске неверно истолковали заявления спецпредставителя США по Сирии, призвавшего к управлению Сирией как "единым государством" без автономных регионов, а также итоги недавних переговоров с представителями Израиля.