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Ближний Восток

Reuters: власти Сирии считали, что получили "зелёный свет" от США и Израиля по Ас-Суэйде

Сирия
Друзы
время публикации: 19 июля 2025 г., 03:58 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 05:48
Боевики-бедуины в районе Ас-Суэйды
AP Photo/Ghaith Alsayed

Агентство Reuters, ссылаясь на восемь информированных источников, пишет, что сирийское правительство во главе с Ахмадом аш-Шараа полагало, что получило "зелёный свет" от США и Израиля на отправку войск в Ас-Суэйду, контролируемую друзами.

Согласно этим источникам, в Дамаске неверно истолковали заявления спецпредставителя США по Сирии Томаса Барака, призвавшего к управлению Сирией как "единым государством" без автономных регионов, а также итоги недавних переговоров с представителями Израиля.

Сирийский военный источник отметил, что официальные лица США не отреагировали на информацию о сирийском плане отправки войск на юг страны, после чего в Дамаске решил, что план был "молчаливо одобрен" в Вашингтоне, и что Израиль не будет вмешиваться.

Формально вооруженные силы режима аш-Шараа были направлены в Ас-Суйэду, где накануне произошли вооруженные столкновения между друзами и бедуинами, для наведения порядка и обеспечения безопасности. Но фактически эти силы выступили на стороне бедуинов против друзов. На этом фоне ЦАХАЛ начал наносить удары по целям на юге Сирии – и потому, что не был готов допустить присутствие бронетехники и вооруженных сил около границ Израиля и позиций израильских военных, и для того, чтобы поддержать друзов.

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