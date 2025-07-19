Reuters: власти Сирии считали, что получили "зелёный свет" от США и Израиля по Ас-Суэйде

Агентство Reuters, ссылаясь на восемь информированных источников, пишет, что сирийское правительство во главе с Ахмадом аш-Шараа полагало, что получило "зелёный свет" от США и Израиля на отправку войск в Ас-Суэйду, контролируемую друзами.

Согласно этим источникам, в Дамаске неверно истолковали заявления спецпредставителя США по Сирии Томаса Барака, призвавшего к управлению Сирией как "единым государством" без автономных регионов, а также итоги недавних переговоров с представителями Израиля.

Сирийский военный источник отметил, что официальные лица США не отреагировали на информацию о сирийском плане отправки войск на юг страны, после чего в Дамаске решил, что план был "молчаливо одобрен" в Вашингтоне, и что Израиль не будет вмешиваться.

Формально вооруженные силы режима аш-Шараа были направлены в Ас-Суйэду, где накануне произошли вооруженные столкновения между друзами и бедуинами, для наведения порядка и обеспечения безопасности. Но фактически эти силы выступили на стороне бедуинов против друзов. На этом фоне ЦАХАЛ начал наносить удары по целям на юге Сирии – и потому, что не был готов допустить присутствие бронетехники и вооруженных сил около границ Израиля и позиций израильских военных, и для того, чтобы поддержать друзов.