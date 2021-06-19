Новым президентом Ирана избран Эбрагим Раиси

В субботу, 19 июня, днем, после обработки 90% избирательных бюллетеней, Эбрагим Раиси был официально назван избранным президентом Ирана, сообщает IRNA.

В офис Раиси прибыл президент Хасан Роухани, чтобы поздравить своего преемника с избранием на высокий пост. Глава избиркома страны, Джамаль Арф, заявил, что за Раиси отдали свои голоса 17 миллионов 800 тысяч из 28 миллионов 600 тысяч избирателей.Таким образом, Эбрагим Раиси получил более 62% голосов, а его соперники признали свое поражение еще до объявления официальных результатов выборов. Отметим, что нынешние президентские выборы в Иране отличает крайне низкая явкая избирателей (из 59 миллионов иранцев, обладающих правом голоса, к избирательным урнам пришли меньше половины).

Напомним, в ноябре 2019 года власти США объявили, что на Эбрагима Раиси наложены санкции за допущенные им нарушения прав человека в Иране, в том числе – за его причастность к массовым казням политических заключенных в конце 1980-х годов. Таким образом, он станет первым президентом Ирана, который оказался под санкциями Вашингтона еще до приведения к присяге.

Аятолла Хосейн-Али Монтазери называл Раиси одним из четырех человек, лично причастных к казням политзаключенных, которые, начавшись в июле 1988 года, продолжались по всей стране около пяти месяцев. Тысячи политических противников режима были казнены без суда и следствия, многие из них были подвергнуты пыткам. Эта волна казней стала беспрецедентной политической "чисткой" в истории современного Ирана – как с точки зрения ее масштаба, так и с точки зрения секретности, которой она была окружена. Хосейн-Али Монтазери утверждал, что были казнены от 2800 по 3800 человек, однако, по альтернативным оценкам, число убитых достигало 30000.

Эбрагим Раиси. Краткая биография.

Эбрагим Раиси родился 14 декабря 1960 года в иранском городе Мешхеде. В 1980 году завершил религиозное образование. В 1985 году переехал жить в Тегеран, где был назначен на должность заместителя прокурора города. В 1988 году принимал участие в организации казни противников режима, в том числе и членов Организации моджахедов иранского народа. С 1989 по 1994 год занимал должность прокурора Тегерана. В 1994 году его повысили до начальника Генеральной инспекции Ирана.

В 2004 году Раиси был назначен заместителем прокурора Ирана. В 2005 году президент Махмуд Ахмадинежад предложил Раиси пост министра безопасности, но тот отказался. В августе 2014 года Эбрагим Раиси стал генеральным прокурором Ирана. В марте 2016 года ушел в отставку с этой должности и возглавил один из самых богатых фондов исламского мира Астан-и Кудс Разави. В мае 2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана, но проиграл действующему президенту Хасану Роухани.