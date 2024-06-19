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Ближний Восток

В Красном море затонул атакованный хуситами углевоз

время публикации: 19 июня 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 14:05
В Красном море затонул атакованный хуситами углевоз
Indian Navy via AP

В Красном море затонул греческий углевоз Tutor, который был атакован несколько дней назад хуситами с помощью беспилотного катера и баллистических ракет. Tutor стал вторым коммерческим судном, затонувшим в результате действий йеменских сателлитов Ирана.

О том, что судно могло отправиться на дно, сообщали американские военные. Прибывшие на место спасательные суда обнаружили пятно топлива и обломки судна, после чего миссия по спасению углевоза была свернута.

Служба морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщила, что корабль поразили еще 12 июня. С борта судна были эвакуированы 22 моряка – все они граждане Филиппин. Еще один человек, находившийся во время атаки в машинном отделении, считается пропавшим без вести.

Первым судном, затонувшим в результате действий хуситов, в начале марта стал британский сухогруз Rubymar, перевозивший удобрения.

Напомним: в ноябре 2023 года хуситы начали атаковать в районе Баб-аль-Мандебского пролива суда, направлявшиеся через Суэцкий канал – в знак солидарности с жителями сектора Газы. Это привело к значительному снижению морских перевозок через Суэцкий канал.

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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 марта 2024

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