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Ближний Восток

Спецслужбы Ирана объявили об аресте 18 "вражеских агентов", собиравших БПЛА

Война с Ираном
Беспилотники
Иран
"Мосад"
время публикации: 19 июня 2025 г., 04:02 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 04:08
Спецслужбы Ирана объявили об аресте 18 "вражеских агентов", собиравших БПЛА
t.me/mehrnews

Иранские СМИ распространили очередное заявление спецслужб Ирана об аресте "вражеских агентов". На этот раз объявлено, что задержаны 18 "агентов Мосада", которые собирали беспилотники в Мешхеде, на северо-востоке Ирана.

Ранее иранские спецслужбы объявляли об аресте десятков "агентов Мосада", об обнаружении лабораторий по сборке БПЛА и взрывных устройств, а также об обнаружении мест, откуда 13 июня (в первый день войны) "агенты Мосада" запускали ракеты по целям.

Ближний Восток
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