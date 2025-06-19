Спецслужбы Ирана объявили об аресте 18 "вражеских агентов", собиравших БПЛА

Иранские СМИ распространили очередное заявление спецслужб Ирана об аресте "вражеских агентов". На этот раз объявлено, что задержаны 18 "агентов Мосада", которые собирали беспилотники в Мешхеде, на северо-востоке Ирана.

Ранее иранские спецслужбы объявляли об аресте десятков "агентов Мосада", об обнаружении лабораторий по сборке БПЛА и взрывных устройств, а также об обнаружении мест, откуда 13 июня (в первый день войны) "агенты Мосада" запускали ракеты по целям.