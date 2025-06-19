Иранские силы ПВО вновь задействованы в районе Тегерана
время публикации: 19 июня 2025 г., 03:44 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 03:50
В ночь на 19 июня в Тегеране вновь были задействованы силы ПВО. Иранские СМИ сообщают об отражении атаки израильских беспилотников. Утверждается, что один беспилотный самолет удалось сбить.
ЦАХАЛ пока не дает комментариев.
Ранее сообщалось, что в районе Исфахана иранским ПВО удалось сбить израильский ударный БПЛА Hermes 900. ЦАХАЛ подтвердил потерю беспилотника.