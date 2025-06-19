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Ближний Восток

Иранские силы ПВО вновь задействованы в районе Тегерана

ПВО
Беспилотники
Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 03:44 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 03:50
Тегеран вечером 18 июня 2025 года
AP Photo/Vahid Salemi

В ночь на 19 июня в Тегеране вновь были задействованы силы ПВО. Иранские СМИ сообщают об отражении атаки израильских беспилотников. Утверждается, что один беспилотный самолет удалось сбить.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев.

Ранее сообщалось, что в районе Исфахана иранским ПВО удалось сбить израильский ударный БПЛА Hermes 900. ЦАХАЛ подтвердил потерю беспилотника.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 июня 2025

IRIB: в районе Исфахана иранские ПВО сбили израильский БПЛА Hermes 900