Главари ХАМАСа поздравили Путина с победой на выборах, это "отвечает их стратегическим интересам"

"Глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Ханийя направил Владимиру Путину поздравление в связи с победой на выборах президента России", – сообщает российское государственное агентство РИА Новости.

"Исмаил Ханийя, глава политического бюро движения ХАМАС, направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю его переизбрания на пост президента Российской Федерации", – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАСа. В поздравительном заявлении Ханийи сказано, что ХАМАС рассчитывает на "укрепление уз дружбы и развитие сотрудничества" с Россией. Помимо этого главарь террористической организации ХАМАС "пожелал российскому президенту успешного труда в интересах народа России и успехов в построении многополярного мира", говорится в публикации РИА Новости.

Ранее член политбюро ХАМАСа Басэм Наим рассказал РИА Новости, что победа Владимира Путина на президентских выборах в РФ отвечает стратегическим интересам палестинцев и ближневосточного региона в целом. "Он добавил, что победа Путина на выборах свидетельствует о доверии российского народа к нему, особенно учитывая "прямое нападение на Россию как на государство и лично на президента Путина" со стороны возглавляемого США коллективного Запада", – пишет российское государственное агентство РИА Новости.

Отметим, что ни премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, ни президент Израиля Ицхак Герцог не поздравляли Владимира Путина с победой на выборах.

Власти РФ не признают ни ХАМАС, ни "Исламский джихад" террористическими организациями. Москва продолжает поддерживать регулярные контакты с руководством ХАМАСа и "Исламского джихада" на уровне российского МИДа. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев встречался с лидерами ХАМАСа. Нынешний президент РФ Владимир Путин воздерживается от публичных личных контактов с представителями ХАМАСа. Халид Машаль, в течение многих лет возглавлявший политбюро ХАМАСа, посещал Москву в марте 2006, в феврале 2007 и в феврале 2010 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров дважды встречался с Машалем в Дамаске – в марте 2008 года и в мае 2009 года, когда он заявил, что выступает "за непрерывность отношений" России с ХАМАСом. В 2007-2011 годах в Москву неоднократно приезжал представитель руководства ХАМАС Усама Хамдан, который принимал участие в ряде мероприятий в российской столице (в частности, в презентации книги Александра Проханова "ХАМАС – хвала героям", которая проходила в Центральном доме литераторов в ноябре 2008 года). Исмаил Ханийя впервые был принят главой российского МИДа в марте 2020 года, затем состоялась их встреча в сентябре 2022 года. С заместителем Ханийи, Мусой Абу Марзуком, Лавров неоднократно ранее встречался в Москве. В январе 2017 года Лавров обратился к представителям руководства ФАТХа, ХАМАСа и "Исламского джихада" так: "Уважаемые гости, дорогие друзья..."

После трагических событий "черной субботы", 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАСа и других группировок осуществили нападение на территорию Израиля, убив более тысячи человек и похитив сотни мирных граждан (среди убитых, раненых и похищенных были граждане РФ), МИД России неоднократно принимал делегации ХАМАСа. Москва ставит себе в заслугу факт освобождения некоторых граждан РФ, находившихся в плену у террористов в Газе.

Многие аналитики отмечают, что власти РФ стали одним из основных бенефициаров нынешней войны в Израиле. Так как события на Ближнем Востоке не только отвлекают внимание от войны в Украине, но и повлияли на сокращение военной помощи Украине.