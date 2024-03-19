Богданов: Россия работает над освобождением россиян из плена ХАМАСа

Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента РФ на Ближнем Востоке Михаил Богданов сообщил агентству ТАСС, что Россия продолжает контакты с ХАМАСом, чтобы добиться освобождения российских граждан, захваченных группировкой.

"Контакты проходят, конечно, но под бомбежками это невозможно делать, мы это объясняем нашим израильским коллегам. Когда освобождали еще трех наших граждан, действительно, были паузы в военных действиях, и были условия для того, чтобы туда зашли представители Международного Красного Креста и забрали заложников по договоренности между нами и представителями палестинских структур", – сказал дипломат.

Он также рассказал, что Россия будет готова принять еще одну межпалестинскую встречу, однако ее проведение зависит от готовности палестинских движений. "Тем более обстановка диктует необходимость продолжения консолидации на фоне продолжающейся войны", – добавил он.

Предыдущая встреча палестинских движений, направленная на достижение национального примирения, прошла в Москве 29 февраля – 2 марта. Никаких конкретных договоренностей на них достигнуто не было.