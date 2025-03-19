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Ближний Восток

Вооруженные силы США нанесли серию ударов по хуситам в Йемене

США
Хуситы
время публикации: 19 марта 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 20:14
Вооруженные силы США нанесли серию ударов по хуситам в Йемене
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, сообщил о новой серии ударов, нанесенных вооруженными силами США по целям в йеменской столице Сане, административному центру Саада, и провинции Эль-Байда.

Хуситы утверждают, что в столице американские самолеты атаковали строящийся зал торжеств в районе Эс-Саура.

О погибших и раненых в результате атак не сообщается.

Ближний Восток
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