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Ближний Восток

Трамп потребовал от Ирана отказаться от поддержки хуситов: "Пусть воюют самостоятельно"

США
Дональд Трамп
Иран
Хуситы
время публикации: 19 марта 2025 г., 19:45 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 19:54
Трамп потребовал от Ирана отказаться от поддержки хуситов: "Пусть воюют самостоятельно"
AP Photo/J. Scott Applewhite

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором потребовал от иранских властей немедленно прекратить поддержку йеменских хуситов и поставки им военного снаряжения.

"Пусть воюют самостоятельно. Так и так они проиграют, но без поддержки это произойдет быстрее. Хуситским варварам нанесен огромный ущерб, а будет еще хуже. Это неравный бой и никогда таким не будет. Они будут уничтожены полностью", – написал американский лидер.

Ближний Восток
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