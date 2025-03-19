Трамп потребовал от Ирана отказаться от поддержки хуситов: "Пусть воюют самостоятельно"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social пост, в котором потребовал от иранских властей немедленно прекратить поддержку йеменских хуситов и поставки им военного снаряжения.

"Пусть воюют самостоятельно. Так и так они проиграют, но без поддержки это произойдет быстрее. Хуситским варварам нанесен огромный ущерб, а будет еще хуже. Это неравный бой и никогда таким не будет. Они будут уничтожены полностью", – написал американский лидер.