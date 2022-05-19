Король Абдалла подтвердил: российские военнослужащие перебрасываются из Сирии в Украину

Король Иордании Абдалла Второй, выступая в Стэндфордском университете, заявил, что Иран заполняет собой вакуум, оставленный Россией в Сирии. Это стало первым официальным подтверждением публикаций о переброске российских военнослужащих из Сирии в Украину.

"Мы хотим, чтобы все стали частью нового, идущего вперед Ближнего Востока, но это непростой процесс. Приходится иметь дело с регулярными атаками на границе, и мы знаем, кто за ними стоит", - сообщил Хашимитский монарх.

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По его словам, российское присутствие на юге Сирии было стабилизирующим фактором, однако с приходом Ирана ситуация начала обостряться. "К сожалению, мы, возможно, наблюдаем эскалацию ситуации", - цитирует Абдаллу The Jerusalem Post.

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Отметим, что и Израиль считает российское военное присутствие в Сирии стабилизирующим фактором, способным сдержать Иран. В то же время Россия неоднократно угрожала ограничить свободу действий Израиля в Сирии. Израильские СМИ сообщали, что в ходе атаки 13 мая против ВВС ЦАХАЛа были задействованы российские средства ПВО.