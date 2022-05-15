Британская разведка: Россия потеряла треть боевых сил, собранных для нападения на Украину

Министерство обороны Великобритании в своей последней сводке утверждает, что Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые были собраны в феврале для нападения на Украину.

В сводке британского минобороны также утверждается, что наступление России в Донбассе потеряло темп и отстает от графика.

Согласно сводке, несмотря на значительные успехи на первых этапах войны, за последний месяц Россия так и не смогла продвинуться вперед и понесла значительные боевые потери.

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