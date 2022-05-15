Британская разведка: Россия потеряла треть боевых сил, собранных для нападения на Украину
время публикации: | последнее обновление:
Министерство обороны Великобритании в своей последней сводке утверждает, что Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые были собраны в феврале для нападения на Украину.
В сводке британского минобороны также утверждается, что наступление России в Донбассе потеряло темп и отстает от графика.
Согласно сводке, несмотря на значительные успехи на первых этапах войны, за последний месяц Россия так и не смогла продвинуться вперед и понесла значительные боевые потери.
adv_10 incontent_1
adv_11 m_ar_1
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 May 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 15, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5
#StandWithUkraine pic.twitter.com/n6dBVZHAos
adv_12 m_end_ar_wwh
adv_13 ar_middle_wwh
adv_14 ar_middle_yandex