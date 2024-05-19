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Ближний Восток

Король Саудовской Аравии пройдет медицинское обследование

время публикации: 19 мая 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 09:34
Король Саудовской Аравии пройдет медицинское обследование
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP

Государственное агентство новостей Саудовской Аравии SPA передает, что саудовский король Салман бин Абдул-Азиз пройдет 19 мая медицинское обследование в связи с высокой температурой и болями в суставах.

Проверки 88-летнему монарху будут сделаны в больнице "Ас-Салам". Предыдущее обследование, которое было названо "рутинным", он прошел в апреле нынешнего года.

Салман занял престол Саудовской Аравии в 2015 году. Состояние здоровья монарха оставляет желать лучшего, и большую часть его обязанностей выполняет сын – наследный принц Мухаммад бин Салман.

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