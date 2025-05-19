Взрыв в сирийской провинции Дир аз-Зур, погибли полицейские

Три сотрудника полиции погибли и еще несколько получили ранения при взрыве рядом с полицейским участком города аль-Майядин в сирийской провинции Дир аз-Зур. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Территория, прилегающая к полицейскому участку, оцеплена, проводятся следственные мероприятия. "Мы заверяем жителей города: изменники, совершившие это, не останутся без наказания. Мы бдительно защищаем страну и ее жителей", – заявил начальник участка Халиль аль-Айюб.

На данный момент неясно, кто несет ответственность за взрыв. Однако минувшим днем вооруженные отряды нового режима начали в провинции Алеппо операцию против боевиков "Исламского государства". Несколько террористов были уничтожены, один военнослужащий погиб.