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Ближний Восток

Взрыв в сирийской провинции Дир аз-Зур, погибли полицейские

Сирия
Исламское государство
время публикации: 19 мая 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 10:01

Три сотрудника полиции погибли и еще несколько получили ранения при взрыве рядом с полицейским участком города аль-Майядин в сирийской провинции Дир аз-Зур. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Территория, прилегающая к полицейскому участку, оцеплена, проводятся следственные мероприятия. "Мы заверяем жителей города: изменники, совершившие это, не останутся без наказания. Мы бдительно защищаем страну и ее жителей", – заявил начальник участка Халиль аль-Айюб.

На данный момент неясно, кто несет ответственность за взрыв. Однако минувшим днем вооруженные отряды нового режима начали в провинции Алеппо операцию против боевиков "Исламского государства". Несколько террористов были уничтожены, один военнослужащий погиб.

Ближний Восток
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