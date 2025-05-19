Аббас Арагчи: "С соглашением или без, Иран продолжит обогащать уран"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил США в том, что они выдвигают невыполнимые требования на переговорах. Министр заявил: неважно, придут ли стороны к соглашению или нет, Иран продолжит обогащать уран.

Эти слова прозвучали в ответ на заявление специального посланника президента США Стивена Виткоффа, согласно которому США не позволят Ирану обогащать уран даже на 1%.

Арагчи призвал американскую стороны не вести переговоры публично, отметив разницу между тем, что представители США говорят на переговорах, и тем, что они сообщают СМИ. По его словам, технология обогащения урана была самостоятельно разработана иранцами.

"Если США хотят гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия, соглашение достижимо. Мы готовы к серьезному диалогу, чтобы найти решение, способное это гарантировать. Однако с соглашением или без, Иран продолжит обогащать уран", – сообщил министр.