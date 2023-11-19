Премьер-министр Катара об освобождении израильских заложников: "Принципиальные вопросы уже решены"

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абд аль-Рахман аль-Тани сообщил о значительном прогрессе, достигнутом на переговорах о возвращении в Израиль заложников, захваченных боевиками ХАМАСа 7 октября.

"Проблемы, стоящие перед нами сейчас незначительны по сравнению с теми, что уже решены. По сути, речь идет о таких практических вопросах, как логистика", – заявил политик на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепом Боррелем.

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19 ноября газета Washington Post сообщила о достижении предварительно соглашения об обмене между Израилем и ХАМАСом, при посредничестве Катара.

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Автор публикации Керен ДеЯнг заявляет, что в рамках достигнутого соглашения должны быть освобождены десятки женщин и детей, похищенных террористами 7 октября.

В статье сказано, что речь идет о шестистраничном документе, предусматривающем освобождение 50 или более заложников. По описанию достигнутого соглашения непонятно, в какой последовательности ХАМАС согласен отпускать похищенных.