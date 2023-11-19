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    Ближний Восток

    Премьер-министр Катара об освобождении израильских заложников: "Принципиальные вопросы уже решены"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Премьер-министр Катара об освобождении израильских заложников:
    AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абд аль-Рахман аль-Тани сообщил о значительном прогрессе, достигнутом на переговорах о возвращении в Израиль заложников, захваченных боевиками ХАМАСа 7 октября.

    "Проблемы, стоящие перед нами сейчас незначительны по сравнению с теми, что уже решены. По сути, речь идет о таких практических вопросах, как логистика", – заявил политик на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепом Боррелем.

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    19 ноября газета Washington Post сообщила о достижении предварительно соглашения об обмене между Израилем и ХАМАСом, при посредничестве Катара.

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    Автор публикации Керен ДеЯнг заявляет, что в рамках достигнутого соглашения должны быть освобождены десятки женщин и детей, похищенных террористами 7 октября.

    В статье сказано, что речь идет о шестистраничном документе, предусматривающем освобождение 50 или более заложников. По описанию достигнутого соглашения непонятно, в какой последовательности ХАМАС согласен отпускать похищенных.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 19 Ноября 2023
    Washington Post: В обмен на пятидневную паузу ХАМАС согласен освободить десятки заложников
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