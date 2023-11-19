ЦАХАЛ подтвердил захват судна в Красном море. Израиль возложил ответственность на Иран

Армия обороны Израиля подтвердила захват хуситами грузового судна около побережья Йемена на юге Красного море, назвав это происшествие "очень серьезным событием глобального уровня".

"Это судно вышло из Турции и следовало в Индию с международным гражданским экипажем, без израильтян", – говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Канцелярия главы правительства Израиля заявила: "Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене. На борту корабля находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе: украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы. На корабле не было израильтян. Это еще один акт иранского терроризма, который выражает шаг вперед в агрессии Ирана против граждан свободного мира и создает международные последствия в отношении безопасности глобальных морских путей".

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Хуситы, в свою очередь, заявили, что захватили судно "в знак солидарности с борьбой палестинского народа".

Телеканал "Аль-Арабия" ранее передал, что боевики-хуситы Аденском заливе захватили израильское судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту.

Грузовое судно Galaxy Leader ходит под багамским флагом. Порт приписки: Нассау. Владеет судном компания Ray Car Carriers, то есть судно принадлежит израильскому бизнесмену Рами Унгеру. Но израильтян в экипаже нет.

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На минувшей неделе ливанская газета "Аль-Ахбар", аффилированная с "Хизбаллой", писала, что в "банк целей" йеменских хуситов входят все израильские корабли – как военные, так и гражданские. Хуситы заявляют, что готовы расширить "банк целей" и атаковать "все американские корабли в Красном море", если США начнут наносить удары по целям в Йемене.

Публикация "Аль-Ахбар" по сути была пересказом выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси, который 14 ноября объявил об обстреле Эйлата баллистическими ракетами, добавив, что эта атака была осуществлена через 24 часа после того, как против израильских целей были использованы беспилотники. Лидер хуситов тогда же объявил, что группировка расширяет боевые действия против Израиля "и без колебания нанесет удар по любому израильскому кораблю в Красном море".