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Ближний Восток

BBC: турецкие удары по Сирии оставили без воды и электричества миллион человек

время публикации: 19 ноября 2024 г., 11:42 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 11:42

Как сообщает BBC, с 2019 по 2024 годы Турция нанесла более 100 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Автономной администрации севера и востока Сирии, действующей на территориях, контролируемых курдами.

Были атакованы нефтяные и газовые месторождения, электростанции. Это привело к прекращению работы объектов водного хозяйства. Более миллиона человек остались без воды и электричества. Цитируемые BBC эксперты говорят, что это может быть квалифицировано как нарушение международного права.

Официальная Анкара утверждает, что речь идет об уничтожении источников дохода и инфраструктуры "курдских террористов". По ее утверждениям, нехватка воды – результат засухи и нерационального использования водных ресурсов.

Автономной администрации севера и востока Сирии не признана международным сообществом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что речь идет о "террористическом государстве". Действующие здесь курдские ополчения в Анкаре считают ответвлением террористической группировки "Рабочая партия Курдистана".

Ближний Восток
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