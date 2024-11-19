Как сообщает BBC, с 2019 по 2024 годы Турция нанесла более 100 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Автономной администрации севера и востока Сирии, действующей на территориях, контролируемых курдами.

Были атакованы нефтяные и газовые месторождения, электростанции. Это привело к прекращению работы объектов водного хозяйства. Более миллиона человек остались без воды и электричества. Цитируемые BBC эксперты говорят, что это может быть квалифицировано как нарушение международного права.

Официальная Анкара утверждает, что речь идет об уничтожении источников дохода и инфраструктуры "курдских террористов". По ее утверждениям, нехватка воды – результат засухи и нерационального использования водных ресурсов.

Автономной администрации севера и востока Сирии не признана международным сообществом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что речь идет о "террористическом государстве". Действующие здесь курдские ополчения в Анкаре считают ответвлением террористической группировки "Рабочая партия Курдистана".