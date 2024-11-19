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Ближний Восток

Reuters: "Хизбалла" приняла американское предложение о прекращении огня в Ливане

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 19 ноября 2024 г., 10:29 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 10:38
Reuters: "Хизбалла" приняла американское предложение о прекращении огня в Ливане
AP Photo/Hassan Ammar

Специальный представитель администрации США Амос Хохштейн прибыл в Бейрут на переговоры с представителями ливанского руководства. Велики шансы, что этот визит приведет к заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой".

Как рассказал агентству Reuters советник председателя парламента Ливана Али Хасан Халиль, "Хизбалла", с несколькими замечаниями, согласилась на американское предложение. Отметим, что глава парламента Наби Берри, который вел переговоры с ливанской стороны – давний союзник группировки.

Халиль назвал нынешние переговоры самой серьезной попыткой США положить конец войне. В то же время он обвинил Израиль в том, что тот пытается повлиять на переговоры с помощью военного давления на Ливан. "Но это не изменит нашей позиции", – добавил ливанский представитель.

Советник Берри отказался говорить, в чем состоят выдвинутые "Хизбаллой" замечания, но отметил, что они являются "позитивными" и соответствуют резолюции №1701 Совета безопасности ООН, положившей конец Второй Ливанской войне.

Напомним, что одним из главных требований резолюции был отвод вооруженных подразделений "Хизбаллы" к северу от реки Литани. Группировка отказалась выполнять это условия, создав на израильской границе террористическую инфраструктуру для вторжения в еврейское государство.

Предполагается, что наиболее проблемным станет пункт соглашения, предоставляющий ЦАХАЛу свободу действий для борьбы с террористической угрозой, исходящей из Ливана. Из Бейрута Хохштейн направится в Иерусалим, где, возможно, и будет сделано заявление о прекращении огня.

Ближний Восток
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