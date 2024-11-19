Катар вновь опроверг публикации об изгнании лидеров ХАМАСа

В ходе состоявшейся 19 ноября пресс-конференции представителя министерства иностранных дел Катара Маджида аль-Ансари попросили рассказать, что происходит с просьбой США о высылке из Катара руководства группировки ХАМАС.

"Политбюро ХАМАСа по-прежнему базируется в Катаре. Однако его лидеры сейчас находятся за границей, где ведут переговоры. Если решение о закрытии офиса ХАМАСа в Дохе и будет принято, вы узнаете об этом от нас", – сказал аль-Ансари.

О том, что лидеры группировки перебрались в Турцию, 17 ноября сообщил со ссылкой на источники в Иерусалиме телеканал "Кан-11". В сообщении отмечалось, что в апреле несколько лидеров ХАМАСа приезжали из Катара в Турцию, но затем вернулись в Доху по просьбе США.

На следующий день газета "Аш-Шарк аль-Аусат" процитировала турецкий дипломатический источник, по словам которого, публикации о том, что лидеры ХАМАСа перебрались из Катара в Турцию, не соответствуют истине. "Однако они приезжают в нашу страну время от времени", – добавил он.