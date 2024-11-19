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Ближний Восток

Микати: "Необходимо сохранить ливанский суверенитет над всей территорией страны"

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 19 ноября 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 19 ноября 2024 г., 14:25
Посланник администрации США Амос Хохштейн и премьер-министр Ливана Наджиб Микати. 19 ноября 2024 года
Dalati Nohra via AP

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати провел встречу со специальным посланником администрации США Амосом Хохштейном, прибывшим в Бейрут на переговоры, призванные положить конец военным действиям на ливано-израильской границе.

Микати заявил, что его приоритетом для него являются прекращение "агрессии" против Ливана и сохранение суверенитета на всей территории страны. "Надо положить конец бессмысленному разрушению городов и обеспечить возращение беженцев домой", – сказал он.

Глава правительства призвал к выполнению международных резолюций и к укреплению присутствия ливанской армии на юге страны.

Согласно публикациям СМИ, "Хизбалла" согласилась отвести своих боевиков на северный берег реки Литани. Однако ливанские власти выступают против того, чтобы Израиль сохранил свободу действий в Ливане. Заявления Микати подтверждают эти публикации.

Ближний Восток
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