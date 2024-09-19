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Ближний Восток

Глава МИД Египта: "Взрывы в Ливане затрудняют достижение соглашения с ХАМАСом"

время публикации: 19 сентября 2024 г., 10:42 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 10:42
Глава МИД Египта: "Взрывы в Ливане затрудняют достижение соглашения с ХАМАСом"
AP Photo/Amr Nabil

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты заявил на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, что Египет не потерпит никаких изменений на своей границе с сектором Газы.

"Египет не изменил свою позицию. Мы отвергаем любое военное присутствие на другой стороне пограничного пункта и всего Филадельфийского коридора", – сказал он, добавив, что взрывы в Ливане затрудняют достижение соглашения с ХАМАСом.

Визит Блинкена в Каир призван содействовать урегулированию между Израилем и палестинской террористической группировкой. Однако каденция президента США Джо Байдена истекает через четыре месяца. Согласно публикациям СМИ, в Каире считают, что приезд Блинкена – часть избирательной кампании Камалы Харрис.

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