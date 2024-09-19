Турция направит эскадру к берегам Сомали для защиты геологоразведочного судна

Турция направит к берегам Сомали исследовательское судно Oruc Reis, чтобы начать разведку нефтяных месторождений. Как пишет Middle East Eye со ссылкой на информированные источники, для защиты судна будут задействованы два фрегата и другие корабли.

О планах геологоразведки в экономических водах Сомали несколько дней назад заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Он отметил, что Oruc Reis займется сейсмической разведкой по технологии 3D. По его словам, это будет сделано впервые.

Министр заявил, что исследование будут вестись в двух зонах, акватория каждой из которых 5000 квадратных километров. В случае обнаружения нефти ее поделят согласно соглашению между двумя странами, заключенному в феврале 2024 года.

По этому договору, Сомали передает Анкаре защиту своих экономических вод. За обеспечение безопасности Турция получит 30% от всех доходов, получаемых от экономической зоны. Напомним, что Сомали обладает самой протяженной береговой линией из всех африканских стран.