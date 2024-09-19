Подрыв раций "Хизбаллы": официальное заявление и неофициальная версия

Японская компания ICOM, – предположительно один из производитель раций, взорвавшихся в Ливане 18 сентября 2024 года – заявила, что их производство завершено 10 лет назад. В компании подчеркивают, что ни на этапе производства, ни на этапе передачи заказчикам в эти рации никто не мог заложить взрывчатку, если речь действительно идет о рациях ICOM, а не о подделках. Руководство компании дает понять, что вероятно "Хизбалла" располагала "не родными" рациями ICOM, так как на представленных фрагментах нигде не видно голограмм.

В официальном сообщении ICOM сказано: "Модель IC-V82 – это портативная рация, которая производилась нашей компанией и поставлялась за рубеж, в том числе и на Ближний Восток, с 2004 по 2014 год. Примерно 10 лет назад ее продажи были завершены, и с тех пор нашей компанией отгрузка не производилась. Производство батарей для обеспечения работы прибора тоже уже завершено, а также на приборах не были приклеены голограммы, которые предназначены для защиты от подделки, поэтому мы не можем проверить, являются ли эти продукты выпушенными нашей компанией или нет".

Кроме того, в компании ICOM подчеркивают, что продавать рации могли только официальные дилеры, все внешнеторговые сделки проводились в строгом соответствии с требованиями безопасности внешней торговли, установленными министерством экономики, торговли и промышленности Японии.

Также ICOM подчеркивает, что рации изготавливались на заводе в Вакаяме "в системе строгого контроля, никаких деталей, кроме установленных (правилами), не использовалось, все рации производились на этом заводе, за границей производства не было".

Тем самым ICOM дает понять, что, в отличие от тайваньского производителя пейджеров Gold Apollo, доверившего производство некоторых моделей сомнительным компаниям в Европе, их фирма никому другому производство своих раций не доверяла.

Каким именно образом 18 сентября были массово подорваны рации, которыми пользовались активисты "Хизбаллы", пока достоверно неизвестно. По некоторым данным, недавно "Хизбалла" закупала литиевые аккумуляторы для беспроводных устройств связи. Не исключено, что взрывчатка была добавлена в эти аккумуляторы.

17 сентября 2024 года в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которые использовали активисты "Хизбаллы". 18 сентября 2024 года в Ливане взорвались рации и другие беспроводные устройства связи, которые использовали активисты "Хизбаллы". Десятки убитых и тысячи раненых.