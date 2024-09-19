Во время речи Насраллы истребители ВВС Израиля летали над Бейрутом

По данным СМИ, во время выступления генерального секретаря террористической организации "Хизбалла" Хасана Насраллы боевые самолеты ВВС Израиля летали на низкой высоте над столицей Ливана, преодолевая звуковой барьер с характерным для этого звуком.

Отметим, что в Израиле категорически запрещается преодолевать звуковой барьер на низкой высоте из-за звуков взрывов, сопровождающих такой полет, и возможного ущерба для населения.