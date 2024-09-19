Во время речи Насраллы истребители ВВС Израиля летали над Бейрутом
время публикации: 19 сентября 2024 г., 17:51 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 17:59
По данным СМИ, во время выступления генерального секретаря террористической организации "Хизбалла" Хасана Насраллы боевые самолеты ВВС Израиля летали на низкой высоте над столицей Ливана, преодолевая звуковой барьер с характерным для этого звуком.
Отметим, что в Израиле категорически запрещается преодолевать звуковой барьер на низкой высоте из-за звуков взрывов, сопровождающих такой полет, и возможного ущерба для населения.