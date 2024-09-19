x
19 сентября 2024
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 сентября 2024
|
19 сентября 2024
|
последняя новость: 18:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Во время речи Насраллы истребители ВВС Израиля летали над Бейрутом

время публикации: 19 сентября 2024 г., 17:51 | последнее обновление: 19 сентября 2024 г., 17:59
Во время речи Насраллы истребители ВВС Израиля громко летали над Бейрутом
Mark Wilson/Pool Photo via AP

По данным СМИ, во время выступления генерального секретаря террористической организации "Хизбалла" Хасана Насраллы боевые самолеты ВВС Израиля летали на низкой высоте над столицей Ливана, преодолевая звуковой барьер с характерным для этого звуком.

Отметим, что в Израиле категорически запрещается преодолевать звуковой барьер на низкой высоте из-за звуков взрывов, сопровождающих такой полет, и возможного ущерба для населения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook