Хасан Насралла выступил с речью: "Враг пытался одномоментно убить 5000 человек"

Лидер шиитской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла выступил в четверг, 19 сентября, с речью после двух массовых атак на активистов организации, осуществленных при помощи взрыва раций и пейджеров в среду и вторник на этой неделе. Сообщается, что во время речи Насраллы над Бейрутом на низкой высоте летали боевые самолеты ВВС Израиля, преодолевая звуковой барьер.

Насралла обвинил в нападениях Израиль, заявив, что эти атаки "можно считать объявлением войны". При этом начал свое выступление он с благодарностей в адрес правительства Ливана, министерства здравоохранения и сотрудников спасательных служб, а также поблагодарил ливанцев, сдавших кровь для пострадавших боевиков "Хизбаллы".

"Сионистский враг атаковал во вторник тысячи пейджеров, перейдя все возможные красные линии и нарушив все законы и ограничения", – заявил в своем выступлении Хасан Насралла. Он утверждает, что "некоторые взрывы произошли в больницах, аптеках, рынках, магазинах, в жилых домах и автомобилях, на улицах, где присутствовали женщины и дети".

Насралла заявил, что точное количество пострадавших будет известно позднее. "Враг знал, что у нас 4000 пейджеров, и враг намеренно пытался одновременно убить 4000 человек, – утверждает лидер "Хизбаллы". – За два дня враг стремился убить не менее 5000 человек". При этом Насралла заявил, что в момент атаки не все пейджеры были включены, и некоторая часть устройств еще не была роздана.

Хасан Насралла заявил, что речь идет о "резне", и что "Хизбалла" ответит на атаки. При этом он не стал обещать немедленного ответа, отметив: "мы реалистичные люди". По словам Насраллы, Израиль ждет "жесткое возмездие и справедливое наказание", однако право определить, когда нанести ответный удар, "Хизбалла" оставляет за собой.

Лидер "Хизбаллы" добавил, что группировка ведет расследование обстоятельств нападения, и это расследование еще не завершено. "Нам был нанесен серьезный, жестокий и беспрецедентный удар, – признал Хасан Насралла. – Но этот мощный удар не победил нас и не сломил нас".

Насралла также заявил, что "Хизбалла" "получила сообщения о том, что цель этого удара – остановить боевые действия на ливанско-израильской границе и угрозы, что их будет больше, если мы не остановимся".

При этом генсек "Хизбаллы" утверждает, что массовая атака "не повлияла на структуру сопротивления", подчеркнув, что группировка готова к любым военным действиям. Он заявил также, что "Нетаниягу и Галант не смогут вернуть "поселенцев" на север – единственный способ вернуть эвакуированных на север это прекратить агрессию в секторе Газы и на Западном берегу". Генсек "Хизбаллы" подчеркнул, что "эскалация исключает возможность возвращения жителей севера Израиля в свои дома".

Он также прокомментировал звучащие в Израиле заявления о необходимости создания буферной зоны на юге Ливана: "Мы очень хотим, чтобы вы вошли на нашу ливанскую землю, потому что это будет исторической возможностью для нас, – заявил Насралла. – Попытка создать зону безопасности на нашей территории не помешает сопротивлению, эта "зона безопасности" станет ловушкой и адом для их армии".