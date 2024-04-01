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Ближний Восток

HRW: преследование бахаев в Иране – преступление против человечности

время публикации: 01 апреля 2024 г., 12:38 | последнее обновление: 01 апреля 2024 г., 12:40
Кладбище бахаев в уезде Йезд разрушенное по указу властей Ирана
Wikipedia.org. Фото: Taeedxy

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет, посвященный положению в Иране самого многочисленного религиозного меньшинства – бахаев. Документ, озаглавленный "Сапог на моей шее", квалифицирует действия властей как преступление против человечности.

Согласно отчету, бахаев подвергают необоснованным арестам, конфискуют имущество, ограничивают доступ к образованию и работе, запрещают даже проводить похороны по их обряду. Подчеркивается, что речь идет о десятилетиях репрессивной политики.

Правозащитники заявляют, что расследованием преступлений должен заниматься Международный суд справедливости. Они отмечают, что репрессии касаются всех сфер жизни бахаев. Они призывают международное сообщество оказать давление на иранский режим.

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